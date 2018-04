Sturz vom Pedelec nach Bremsmanöver

Schwere Verletzungen hat sich am frühen Montagmorgen eine 42 Jahre alte Pedelec-Fahrerin zugezogen, als sie in der Wannweiler Straße in Kirchentellinsfurt ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging. Wie die Polizei berichtet, war die Reutlingerin gegen 7.15 Uhr auf dem gemeinsamen Fuß- und Fahrradweg in Richtung Kusterdinger Straße unterwegs. An der Einmündung der Bahnhofstraße überbremste sie offenbar ihr Vorderrad und stürzte kopfüber auf die Fahrbahn und zog sich dabei so schwere Blessuren zu, dass sie nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungsdienst in eine Tübinger Klinik gebracht werden musste.