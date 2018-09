Sturmtief verursacht im Süden schwere Schäden

Stuttgart. Beim ersten schweren Sturm im kalendarischen Herbst sind im Südwesten elf Menschen verletzt worden. Ein Sprecher des Lagezentrums in Stuttgart sagte gestern Morgen, das Sturmtief „Fabienne“ habe im ganzen Land schwere Schäden verursacht.

In Epfenbach im Rhein-Neckar-Kreis wurde ein vierjähriger Junge von einem umstürzenden Baum lebensbedrohlich am Kopf verletzt. Eine Orkanböe kippte am Sonntagabend eine große Buche auf das Auto, in dem das Kind saß. Drei weitere Familienmitglieder, die sich in dem Fahrzeug befanden, blieben unverletzt.

Im Landkreis Ludwigsburg erfasste eine Windböe einen Rollerfahrer, der sich beim anschließenden Sturz schwer verletzte. Auch ein Fahrradfahrer in Friedrichshafen wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, nachdem ihn ein umkippender Bauzaun getroffen hatte.

Auf der Bahnstrecke zwischen Singen und Konstanz musste am späten Sonntagabend ein Zug wegen umgestürzter Bäume in Radolfzell (Landkreis Konstanz) auf freier Strecke evakuiert werden. 80 Menschen wurden von Einsatzkräften aus dem Zug geholt. Mehr Fernverkehrsstrecken waren noch in der Nacht zu Montag gesperrt. In Stuttgart und Basel stellte die Bahn Hotel-Züge bereit, um gestrandete Fahrgäste unterbringen zu können.

Während es in Baden-Württemberg keine Todesopfer gab, kam in Bayern eine Frau ums Leben. Auf einem Campingplatz im Landkreis Bamberg stürzte am Sonntagabend ein Baum um und erschlug de 78-Jährige. Neben Baden-Württemberg und Bayern waren auch der Süden Hessens, Teile Thüringens sowie Regionen in Rheinland-Pfalz und Sachsen besonders von dem Sturmtief betroffen. dpa