Studenten räumen Müll weg – aus pädagogischen Gründen

Neben einer Aufräumaktion („Clean Up“) wollen Katharina Wezel, Lena Schlegel und Orphée Dorschner ihre Kommilitonen von Montag an auch mit Ausstellungen in der Unibibliothek und im Brechtbau informieren. Dort gibt es Plakate zu sehen, aber auch Upcyclingkunst und Müllvermeidungsideen.

Wer etwas gegen Plastikmüll tun will, muss vor Ort anfangen. Das ist die Überzeugung von Barbara Lupp, der Geschäftsführerin des BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) RV Neckar-Alb. Gemeinsam mit studentischen Vertreterinnen des Beirats für Nachhaltige Entwicklung der Universität Tübingen startet der BUND deshalb eine Aktionswoche an der Uni.

Clean Up Aktion

Die Aktion startet am Dienstag, 24. April,auf dem Universitätsgelände in der Wilhelmstraße von 11 bis 15 Uhr. Wer mitanpacken will, kann sich in dieser Zeit in der Unibibliothek einen Eimer schnappen und loslegen. Auch Nicht-Studierende sind eingeladen. Für ausgefallene Funde winken besonders fleißigen Helfern kleine Sachpreise, wie beispielsweise ein „Keep-Cup“ der Universität Tübingen.