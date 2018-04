Stromausfall: Zugverkehr gestört und Hotels gesperrt

Konstanz. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, war der Strom am Vorabend in Teilen der Altstadt ausgefallen, wodurch auch das Stellwerk nicht mehr betriebsfähig war. Der Zugverkehr wurde eingestellt und ein Ersatzverkehr zwischen Konstanz und Radolfzell sowie Konstanz und dem schweizerischen Kreuzlingen eingerichtet.

Nach Angaben der Feuerwehr war eine technische Störung im Stromnetz die Ursache für den Ausfall - in einem Kanal sei es auch zu Detonationen gekommen. Die Einsatzkräfte sperrten vorsichtshalber ein Parkhaus und Hotels in der Umgebung. Es habe jedoch keine direkte Gefahr bestanden, die Gebäude seien auch nicht evakuiert worden. Der Stromausfall habe in manchen Haushalten über zwei Stunden gedauert.