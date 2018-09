Strobl ruft Südwest-CDU zu engagiertem Wahlkampf auf

Rust. Er wünsche sich, dass die CDU Baden-Württemberg in den nächsten Monaten geschlossen sei und jeden einzelnen Wahlkämpfer unterstütze, sagte er am Samstag beim Landesparteitag in Rust (Ortenaukreis). «Die Kommunalpolitik, das ist das Salz in der politischen Welt. Wir machen Kommunalpolitik mit Freude, weil es sinnstiftend ist.» Strobl bezeichnete die CDU als einzige kommunale Volkspartei in Baden-Württemberg. Die Partei sei in jedem Kreis, in jeder Stadt und in jedem Dorf verankert. «Weil wir überall sind, haben wir auch den Blick für das Ganze.»

Strobl sprach sich dafür aus, die Grunderwerbsteuer im Südwesten von derzeit 5 Prozent auf 3,5 Prozent abzusenken. Zuvor hatte der Parteitag auch einen entsprechenden Antrag angenommen. Dazu werde seine Partei Verhandlungen mit dem grünen Koalitionspartner aufnehmen. Die grün-rote Vorgängerregierung hatte diese Steuer kurz nach ihrem Regierungsantritt im Jahr 2011 angehoben. Die Steuer, die die Länder erheben, wird beim Erwerb eines Grundstückes fällig.

Die Südwest-CDU will an diesem Samstag ihr Programm zur Kommunalwahl beschließen, die im Mai 2019 - zusammen mit der Europawahl.