Strobl: Interessantes und gutes Gespräch mit Geely-Chef Li

Stuttgart. «Es liegt im Landesinteresse, mit jemandem, der hier doch einige Milliarden investiert in Baden-Württemberg, auch zu sprechen», sagte Strobl am Dienstag in Stuttgart. Er habe sich mit Li auf dessen Betreiben hin am Montag in Berlin getroffen und unter anderem über den freien Welthandel, die Digitalisierung und den Wandel in der Autoindustrie gesprochen. «Das war ein interessantes und ein gutes Gespräch.»

Berichten zufolge hat sich Li Shufu auch mit Vertretern von Daimler und der Bundesregierung getroffen, die Beteiligten schwiegen dazu allerdings. Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass Geely mit rund 9,7 Prozent der Anteile bei Daimler eingestiegen und damit nun größter Einzelaktionär ist.

Im Detail bewerten will die Landesregierung das nicht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bezeichnete es aber als Problem, dass sich chinesische Firmen an europäischen beteiligen könnten, dass umgekehrt aber restriktive Bedingungen herrschten. «Darauf müssen wir stärker achten in der Zukunft und Druck auf die Chinesen ausüben.»