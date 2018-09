Streng geheime Familiensache

Stuttgart. Weil die von Affären gebeutelte Schwedische Akademie in diesem Jahr keinen Literatur-Nobelpreis vergibt, muss auch Michael Ondaatje auf keinen Anruf aus Stockholm warten. Seit seinem 1992 erschienenen Roman „Der englische Patient“, den Anthony Minghella Oscar-dekoriert verfilmte, gehört der in Kanada lebende Schriftsteller zu den regelmäßig genannten Kandidaten. Kürzlich erhielt Ondaatje für den „Patienten“ bereits den Golden Man Booker Prize für den besten Roman der letzten 50 Jahre, der in Großbritannien veröffentlicht worden ist. Aber um den Schlaf bringt ihn das wohl alles nicht.

In Stuttgart saß am Dienstagabend ein freundlicher, völlig uneitler, sanft und leise lesender, im Gespräch vorsichtig nach den passenden Worten suchender 75-Jähriger auf der Bühne des Literaturhauses, um sein neues Buch vorzustellen: „Warlight“. Der in der deutschen Übersetzung von Anne Leube unter dem Titel „Kriegslicht“ bei Hanser verlegte Roman gehört sicher zu den stärksten Neuerscheinungen in diesem Herbst, schon der erste Satz reißt den Leser mit: „Im Jahr 1945 gingen unsere Eltern fort und ließen uns in der Obhut zweier Männer zurück, die möglicherweise Kriminelle waren.“

Ondaatjes Ich-Erzähler heißt Nathaniel, er ist zu jener Zeit 14 Jahre alt, seine Schwester Rachel beinahe 16. Sie wohnen in London, der Vater bricht nach Asien auf, wo er die Zentrale von Unilever übernehmen soll. Und die Mutter? Deren Koffer finden die Kinder eines Tages im Keller, offenbar ist sie gar nicht abgereist. Was bedeutet das? Ist sie untergetaucht, welches Geheimnis umgibt sie, ist sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Mysteriös.

Wichtig werden dem heranwachsenden Jungen aber die seltsamen Männer, die auf ihn fürsorglich aufpassen: der Falter und der Boxer. Es ist eine ganz eigene, wunderliche, bleierne Welt der Täuschungen und Maskeraden. Es ist ein Geflecht aus Andeutungen, ein Puzzle aus zauberischen Begegnungen – und es ist der erste „magische Sommer“ im Leben Nathaniels.

Auf den Nebenarmen und Kanälen der Themse sind sie nachts unterwegs, um auf Booten Windhunde für die Rennsaison zu schmuggeln. „Wir fuhren weiter durch das dunkle stille Wasser des Flusses mit dem Gefühl, er gehöre uns bis zur Mündung. Vorbei an Industriebauten mit abgedunkelter Beleuchtung, schwach schimmernd wie Sterne, als wären wir in einer Zeitkapsel in den Kriegsjahren, als Verdunkelung und Ausgangssperre vorgeschrieben waren und es nur Kriegslicht gegeben hatte . . .“ Das ist ein ganz eigener, mitreißender Sound, den Ondaatje komponiert. Und eine für ihn so typische Rekonstruktion einer erinnerten Vergangenheit. „Ort und Zeit inspirieren mich, alles andere kommt danach, auch die Figuren“, kommentierte Ondaatje in Stuttgart im Gespräch mit dem Münchner Anglistik-Professor Tobias Döring seine Arbeitsweise.

So ist „Kriegslicht“ natürlich ein Roman über das Erwachsenwerden, eine Außenseiter-Geschichte, und sie erinnert zuweilen, in der skurrilen Figuren-Konstellation, an Truman Capotes „Grasharfe“. Nur dass der in Sri Lanka geborene, in England aufgewachsene Ondaatje erdiger, dunkler schreibt. Und nach dem ersten Teil entfaltet sich ein Agenten-Thriller. Wie aus dem Nichts taucht die Mutter wieder auf, gesteht ihrem Sohn aber nur rätselhaft, dass ihre Sünden „vielfältig“ seien. Da sind wir dann im Kalten Krieg, im Geheimdienstmilieu – aber mehr wird jetzt nicht verraten.

Nur der Ich-Erzähler Nathaniel weiß, wie alles ausgeht: Es ist seine Erinnerungsarbeit, der die Leser folgen. Nathaniel hat sich, viele Jahre danach, daran gemacht, alle Lebensbruchstücke, Stimmungssplitter und Fakten aus jener eigenartig melancholischen Zeit zusammenzutragen, um zu begreifen, was damals passiert ist, um das Schicksal seiner Mutter zu verstehen und um sich selbst zu finden. Auch dieser bilderreiche Roman Ondaatjes ist reif fürs Oscar-Kino.