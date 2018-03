Streit um Sanierungsauftrag für Polizeihochschule beendet

Karlsruhe. Ein unterlegener Bieter hatte sich gegen die Vergabe des Landes zur Wehr gesetzt, seinen Antrag jetzt aber zurückgenommen, teilte das Oberlandesgericht am Montag in Karlsruhe mit. (AZ: 15 Verg 1/18)

Das Land Baden-Württemberg kann den Auftrag in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro jetzt mit mehreren Monaten Verzögerung erteilen. In einer mündlichen Verhandlung am 9. März hatte sich eine Niederlage des im Bieterverfahren unterlegenen Unternehmens abgezeichnet. Der Beschwerdeführer hatte unter anderem die Eignung des Unternehmens angezweifelt, das den Zuschlag erhalten hatte. Insgesamt investiert das Land in Herrenberg (Kreis Böblingen) rund 30 Millionen Euro um ein ehemaliges Unternehmensgebäude zu einer Polizeihochschule umzubauen. Das Land will in den nächsten Jahren deutlich mehr Polizisten ausbilden als bisher.