Straßenbahn bringt die Pakete

Frankfurt. Wo normalerweise die Fahrgäste ein- und aussteigen, versperrt eine große Holzkiste den Weg. Doch Menschen soll die Frankfurter Straßenbahn im typischen türkisblauen Farbton am Montag auch gar nicht befördern. Obwohl sie wie eine normale Tram aussieht, handelt es sich um eine „Logistiktram“, die im Test statt Pendler Pakete ans Ziel bringt. Die Idee dahinter: Pakete sollen künftig per Straßenbahn in die vom Autoverkehr überlastete Innenstadt gebracht werden.

In Frankfurt wird die Tram mit so genannten Mikrodepots beladen, Kisten voller Paketsendungen. Die Depots werden an Umschlagplätze in der Innenstadt gebracht. Von dort aus legen Fahrradkuriere mit den Kisten die letzten Meter bis an die Haustüren zurück.

Güterverkehr per Straßenbahn gab es allerdings auch schon in den 1960er Jahren in Deutschland, sagt Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) bei der Vorstellung des Projekts. „Das ist alles ein bisschen retro hier.“ Nun sei dies erneut nötig, weil der Versandhandel übers Internet boome, aber auch wegen der Umweltsituation in den Innenstädten.

„Vor zehn Jahren war noch kein Markt dafür da, jetzt aber schon“ sagt die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Ein Grund ist nicht zuletzt das drohende Dieselfahrverbot in Frankfurt. Auch wirtschaftlich rentabel soll das Verfahren sein.

Wie viele Depots in einen Straßenbahnwaggon passten, werde noch erforscht. Für den Herbst ist ein größerer Probebetrieb vorgesehen. Verläuft er gut, könnte das System in Frankfurt bald herkömmliche Transporter ersetzen.

Kann das Projekt die Luft in Frankfurt oder anderswo verbessern? Michael Müller-Görnert, Referent für Verkehrspolitik und Luftreinhaltung im Verkehr beim Verkehrsclub Deutschland (VCD), ist skeptisch, weil die Branche kaum kooperiere. „In den 1990er Jahren war ja Citylogistik auch ein großes Stichwort. Diese Konzepte sind gescheitert, weil sich die Anbieter nicht auf einen einheitlichen Dienstleister einigen konnten.“ dpa