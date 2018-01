Stramme Richtung

Herr Joachim (AL/Grüne) hat sich über den Kassandra-Leserbrief geärgert. Wenigstens räumt er in seiner Replik darauf ein, dass jede Konjunktur einmal abbricht. Banal sei das sogar. Als „verantwortlicher Gemeinderat“ zieht er daraus überraschende Schlüsse: Er will mehr investieren und ausgeben. Für die sinnvollen Vorhaben gehen wir mit, das verschweigt es lieber. Nur das Übermaß verweigern wir. Seit zehn Jahren verbrauchen wir in Hochkonjunktur die Reserven. Die Schulden wachsen. Wenn der „banale“ Einbruch kommt, sind wir finanziell schon heute fast blank. Recht quer ist der Vorwurf, durch eine Haushaltskonsolidierung würden die Guthabenkonten und damit Strafzinsen anwachsen. Haushaltsarithmetik ist komplex. Wir hatten in den Verhandlungen Schritt für Schritt vorgeführt, dass in der Tendenz exakt das Gegenteil eintritt. Dann soll die Tübinger Liste auch noch die Sparvorschläge schuldig geblieben sein? Keine Fraktion kann die Statik eines Haushalts ganz neu konstruieren. Durch unsere Vorschläge wäre aber wenigstens die Kostenseite des Haushalts fast gleichgeblieben und investiv wären zirka 2 bis 3 Millionen Euro weniger an Geldern für 2018 bereitgestellt worden. Die Mehrheit marschierte weiter stramm in die andere Richtung. Wir wollen mit dem Ausstieg aus dem Haushaltskompromiss ein Signal senden: „Legt einen Haushalt vor, der in so guten Zeiten die nötigen Reserven für schlechtere Zeiten aufzubauen beginnt.“ Lieber Herr Joachim, das werden wir weiter „gebetsmühlenhaft“ wiederholen.