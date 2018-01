Strafzölle auf Waschmaschinen

Beijing. Pünktlich zum Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos macht Trump ernst mit seiner „America First“-Agenda und kündigt an, auf importierte Waschmaschinen und Solarmodule Strafzölle zu verhängen. Bei Solarmodulen sollen sie zwischen 20 und 30 Prozent liegen, auf Waschmaschinen bei bis zu 50 Prozent. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer begründet die Zölle mit der Verdrängung US-amerikanischer Hersteller durch Billigimporte.

Seit Monaten schon wettert Trump gegen die Chinesen und wirft ihnen unfaire Handelspraktiken vor. In der Tat ist das Handelsdefizit der USA gegenüber China zuletzt kräftig gestiegen. Es lag im November bei 33,5 Mrd. US-Dollar (28,3 Mrd. EUR) – so hoch wie noch nie in einem Monat.

Dass Trump nun mit Strafzöllen bei Waschmaschinen beginnt hat den Nebeneffekt, dass auch die beiden südkoreanischen Hersteller Samsung und LG getroffen werden. Beide Konzerne sind Washington schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Auf der Suche nach den kostengünstigsten Arbeitern hätten sie in den vergangenen Jahren mehrfach ihre Produktionsstandorte verlegt, heißt es in der Begründung des US-Handelsbeauftragten.

Südkorea reagiert empört

Südkoreas Handelsminister Kim Hyun Chong reagiert empört. Die Maßnahmen der USA seien „unfair“. Er kündigte an, bei der Welthandelsorganisation (WTO) Beschwerde einzulegen. Chinas Handelsministerium warnte vor „massiven Beeinträchtigungen“ des Welthandels.

Auch die deutschen Hersteller Miele (Gütersloh) und BSH (München) sind betroffen. BSH nimmt die „Entscheidung zur Kenntnis“ und will „beobachten, wie sich diese mittelfristig auf unser Importgeschäft in die USA auswirkt“. In den USA produzieren die Münchner in Fertigungsstätten Backöfen und Geschirrspüler für den US-Markt. Die Zahl der in die USA importierten Trockner und Waschmaschinen liegt im sechsstelligen Bereich.

Bei Miele gibt man sich abwartend, geht aber davon aus, dass Strafzölle den Absatz erschweren würden. Die USA sind der größte Exportmarkt für Miele, allerdings seien eher Kücheneinbaugeräte und Staubsauger gefragt, während Miele-Waschmaschinen wegen der dort bevorzugten Größe und Bauart wenig Bedeutung hätten, so ein Sprecher.

Ein Versehen Washingtons ist diese Pauschalstrafe nicht. Im Gegenteil: Trump ist generell der Ansicht, die USA würden beim internationalen Handel von ihren Geschäftspartnern benachteiligt. Wie China und Südkorea exportiert auch Deutschland sehr viel mehr in die USA als umgekehrt.

Trumps Strafzölle dürften in den nächsten Tagen unter den anwesenden Unternehmern und Regierungschefs in Davos für viel Gesprächsstoff sorgen – zumal es Trump bei Strafzöllen auf Waschmaschinen und Solarmodule nicht belassen will. Sein Handelsminister Wilbur Ross hat bereits angekündigt, auch auf Polyester-Produkte und Edelstahl Strafzölle zu erheben. Sollte die US-Regierung wie angedroht die Maßnahmen auf importierte Autos und Maschinen ausweiten, wäre nahezu die gesamte deutsche Exportindustrie betroffen.

Doch auch für die USA selbst könnte ein Handelskrieg teuer werden. Chinas gewaltiger Handelsüberschuss ermöglicht die Finanzierung des US-Staatshaushaltes. Alles, was die Chinesen mehr an die USA verkaufen als umgekehrt, kommt als Finanzinvestition in gleicher Höhe zurück. Das begründet den US-Börsenboom. Einen Großteil davon verwendet China auch für den Kauf von US-Staatsanleihen. Sollte Peking den Geldfluss stoppen, kann Trump die gewaltige Schuldenlast seines Landes nicht mehr tragen – zumal er gerade eine drastische Steuersenkung beschlossen hat.