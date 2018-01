Stoppschild übersehen: Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß

Ertingen. Wie die Polizei mitteilte, war der 78-Jährige zusammen mit einer 80 Jahre alten Mitfahrerin am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen unterwegs, als er beim Überqueren einer Straße ein Stoppschild missachtete und mit dem Wagen einer 58 Jahre alten Autofahrerin zusammenstieß. Beide Autofahrer und die Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzen in Krankenhäuser, wo der 78-Jährige am Dienstagabend an den Folgen seiner Verletzungen starb, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.