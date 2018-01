Steuereinnahmen des Landes steigen um 1,57 Milliarden Euro

Stuttgart. Das geht aus einer im Internet veröffentlichten Aufstellung des Finanzministeriums in Stuttgart hervor. Demnach verzeichnete das Land im ausgelaufenen Jahr Einnahmen in Höhe von rund 37,755 Milliarden Euro - im Vergleich zu rund 36,185 Milliarden Euro im Jahr davor. Im Jahr 2015 belief sich die Summe noch auf rund 33,04 Milliarden Euro. Der Grund für den Anstieg dürfte die gute Konjunkturlage in Deutschland sein.

Die Zahlen beinhalten sowohl den Landesanteil an den Gemeinschaftssteuern, die Bund, Länder und Gemeinden unter sich aufteilen als auch die originären Landessteuern, wie etwa die Grunderwerbsteuer, die Erbschaftsteuer und die Lotteriesteuer. Es handelt sich um reine Einnahmenzahlen. Noch nicht gegengerechnet sind etwa die Beträge, die Baden-Württemberg im Rahmen des Finanzausgleichs an andere Bundesländer und an die Kommunen zahlt.