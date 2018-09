München. Wenn nichts anderes zu helfen scheint, dann bleibt die Beschwörung des Übervaters. „Nein, Franz Josef Strauß würde nicht AfD wählen“, ruft Markus Söder den CSU-Delegierten zu und spielt damit auf ein Wahlplakat der Rechtspopulisten an. „Franz Josef Strauß würde diese AfD bekämpfen“, schreit er fast, „verdammt nochmal“. Solche Töne sind neu.

Einen Monat vor der bayerischen Landtagswahl haben sich die Christsozialen noch zu einem Parteitag in München versammelt. Doch was heißt Parteitag – das Treffen ging nur vier Stunden und bestand im wesentlichen aus zwei Wahlkampfreden vom Vorsitzenden Horst Seehofer und von Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten. Mit ihrer ganzen Kraft der absoluten Mehrheit im Freistaat sollte sich die CSU zu Beginn der heißen Phase des Wahlkampfes präsentieren, so die Strategie. Doch jetzt im Zustand der maximalen Krise wegen des jüngsten Umfragewertes von nur 35 Prozent ist dies ein Parteitag, von dem ein Ruck gegen die Verzweiflung ausgehen muss.

Seehofer und Söder, die einstigen Intimfeinde, präsentieren sich geeint wie noch nie. Der Parteichef lobt den Ministerpräsidenten über den grünen Klee: „Du hast Dich von niemandem übertreffen lassen bei Deinem Einsatz für unser Land.“ Auch verlangt er nicht mehr wie noch vor einiger Zeit die Verteidigung der absoluten Mehrheit, was es Söder nicht einfacher gemacht hat, sondern sagt nur: „Wir werden sehr stark abschneiden.“ Am Ende ruft Seehofer: „Steht auf, wenn ihr für Bayern seid.“

Inhaltlich vollzieht die CSU eine gewaltige Kursverschiebung. In der AfD hat sie nun, vielleicht zu spät, ihren Hauptgegner entdeckt. Monate und Jahre galt die Devise, dass diese Partei ignoriert wird, man aber die Befürchtungen der Wähler beim Flüchtlingsthema aufgreift. Jetzt ist es ganz anders: Seehofer sagt, bei der Migration müsse es „gerecht, ordentlich und human“ zugehen. Bei der CSU gebe es „null Toleranz gegenüber Ausländerhetze und Ausländerhass“.

Noch härter geht Söder mit der AfD ins Gericht. Nachdem er seine Leistungen vom bayerischen Familien- und Pflegegeld bis zu tausenden neuer Lehrer- und Polizistenstellen herausgestrichen hat, kommt er zur AfD. Die sei „erkennbar rechtsradikal“, sagt er, und „marschiert mit Rechtsradikalen, Neonazis und Hooligans“. Ihr Verhalten sei „schäbig und unanständig“, die Partei sei Teil eines internationalen Netzwerkes und wolle „böse Sachen“. In der Halle brandet der Beifall so laut auf wie an keiner anderen Stelle der Rede. Am Ende ballt Söder die Hände zu Fäusten und ruft: „Kämpfen, kämpfen, kämpfen“. Und: „Ja zu Bayern heißt ja zur CSU.“ Patrick Guyton