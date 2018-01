Statt Völkerverständigung nur Unfriede und Ärger

Stuttgart. Nationen sollen zusammengebracht werden, die Völkerverständigung wird betont: Der Ball der Nationen hat im vorigen Jahr mit hehren Ansprüchen in der Liederhalle seine 59. Auflage erlebt. „Ich will einen Teil zum Frieden in dieser Welt beitragen“ sagte damals Organisatorin Margarete Jegel den „Stuttgarter Nachrichten“.

Seither hat sich viel geändert. Der 60. Ball der Nationen, der für diesen Samstag angekündigt war, sorgt für Unfriede und Ärger. Sogar von Betrug ist die Rede, weil die Veranstalterin Karten verkauft hat, obgleich ihr kein Saal zur Verfügung stand. Potenzielle Ballgäste beklagen, dass sie schon im Frühjahr die 55 Euro teuren Karten gekauft und jetzt eher zufällig erfahren hätten, dass es sich in der Liederhalle für den Nationenball ausgetanzt hat. Heute tritt dort im Beethovensaal der Oslo Gospel Choir auf. Im Mozartsaal wird „The Frank Sinatra Show“ geboten.

„Der Ball der Nationen findet morgen nicht statt“, reagierte Margarete Jegel per E-Mail auf eine schriftliche Anfrage. Die Organisatorin betont, dass der Verkauf von Eintrittskarten „natürlich kein Betrug“ gewesen sei. „Ich habe bis zum Schluss versucht, neue Räumlichkeiten zu finden.“ Ziel sei gewesen, für die Käufer den Ball zu organisieren. „Es waren etwa 30 Stück.“ Jegel schreibt, sie habe alle Käufer angeschrieben „und werde ihnen das Geld zurückbezahlen“.

Die gebürtige Ukrainerin, die sich in der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland engagiert, betont, dass es beim Ball um die friedliche Völkerverständigung gehe. Die Schuld am Scheitern gibt sie der Gesellschaft „in.Stuttgart“, die das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle (KKL) vermarktet. Weil sie nach dem vorherigen Ball 180 Euro zu spät bezahlt habe, sei ihr „der Mietvertrag für den nächsten Ball einfach fristlos storniert worden“.

Schwierige Zusammenarbeit

Dies stellt Jörg Klopfer völlig anders dar. Der Unternehmenssprecher von „in.Stuttgart“ betont: „Sie hatte keinen Vertrag.“ Schon 2016, als Jegel erstmals den Ball der Nationen organisiert habe, sei die Zusammenarbeit mit ihr schwierig gewesen. „Man konnte nichts abstimmen.“ Der Veranstalterin sei gesagt worden, dass dies besser werden müsse, jedoch: „2017 war fast noch schlimmer.“ Klopfer beklagt, dass Jegel kaum zu erreichen gewesen sei, um organisatorische Absprachen zu treffen. Sie habe oft erst Wochen später reagiert. Tatsächlich führt Margarete Jegel in ihren E-Mails gleich vier Telefonnummern an. Sie hat aber in den vergangenen Tage auf Anrufe nicht reagiert, nur auf eine Nachfrage per E-Mail.

Der Ball der Nationen fand erstmals 1956 statt. 2013 hatte sogar Oberbürgermeister Fritz Kuhn die Schirmherrschaft über die Traditionsveranstaltung. Als die bisherigen Ausrichter ausschieden, übernahm Jegel 2016 für geplant drei Jahre die Organisation. Daniel Grupp