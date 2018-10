Starzacher Bankräuber zu Bewährungsstrafe verurteilt

Ein junger Mann hat mit vorgehaltener Waffe eine Bank überfallen: Was am 16. April dieses Jahres gegen 17.30 Uhr in Ergenzingen passiert ist, stand von Anfang an fest. Der Täter war bereits bei seiner Festnahme am gleichen Tag geständig. Was das Jugendschöffengericht am Tübinger Amtsgericht am Freitag vor allem zu klären hatte, war die Schuldfähigkeit des Angeklagten.Der damals 19-Jährige Arbeits...