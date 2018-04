Start der Pfingst-Hilfsaktion Renovabis für Osteuropa

Rottenburg. Zu einem engen Miteinander in Europa rief Bischof Gebhard Fürst in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf. «In einer Zeit, in der politische Spaltungen deutlicher werden, ist es Aufgabe der Kirche, für Verständigung und Miteinander zu werben», sagte Fürst einer Mitteilung der in Freising (Bayern) ansässigen Aktion zufolge. Zum Start der 26. Renovabis-Pfingst-Aktion war am Sonntag im Dom St. Martin in Rottenburg eine Danksagungsfeier geplant.

Die Pfingst-Kollekte in den katholischen Kirchen Deutschlands steht unter dem Leitspruch «Miteinander. Versöhnt. Leben. – Gemeinsam für ein solidarisches Europa!». Unterstützt wird etwa das kirchliche und gesellschaftliche Leben in früheren kommunistischen Ländern, darunter in der krisengeschüttelten Ukraine.

Renovabis hatte 2017 nach eigener Darstellung rund 29,13 Millionen Euro bewilligt und unterstützte damit 691 Projekte in osteuropäischen Ländern. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart etwa fördert mit 150 000 Euro den Aufbau eines Reha-Zentrums für Menschen mit posttraumatischen Störungen in der Ukraine. Der Osten der Ex-Sowjetrepublik wird seit 2014 von einem blutigen Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Soldaten erschüttert.