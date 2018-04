Bei der württembergischen Schach-Einzelmeisterschaft der Jugend in Lindau gelang Timur Kocharin vom SK Bebenhausen in der Altersklasse U10 ein Start-Ziel-Sieg. Der neunjährige Tübinger Hügelschüler eilte von Sieg zu Sieg, bezwang in Runde 5 auch den topgesetzten Marc-Leon Engelmann vom DJK Stuttgart-Süd und hatte mit 6,5 Punkten aus 7 Partien einen Punkt Vorsprung.In der U12 gab es in der Schlus...