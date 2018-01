„Starke Regionen sind Zugpferde“

Brüssel. Die Landesregierung will ihre Interessen bei der Europäischen Union entschiedener vertreten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte gestern in der Landesvertretung in Brüssel: „Die stärker entwickelten Regionen, die Zugpferde und Lokomotiven für Europa sind, müssen deutlich machen, dass das Ganze einen europäischen Mehrwert hat.“ Justiz- und Europaminister Guido Wolf (CDU) forderte: „Baden-Württemberg muss auch künftig von EU-Fördergeldern profitieren.“ Bezogen auf den mehrjährigen EU-Finanzrahmen und die Förderperiode ab 2020 nannten beide die Sicherheits- und Migrationspolitik, Klima- und Artenschutzprogramme sowie die Digitalisierung als wünschenswerte Schwerpunkte der EU. Im Südwesten sei besonders die Forschungslandschaft zu fördern.

Die Landesvertretung ist so etwas wie der Horch- und Guckposten Baden-Württembergs in der EU-Metropole. Traditionell reist das Kabinett einmal im Jahr zur Sitzung an. Man will dort Präsenz zeigen, wo EU-Politik gemacht wird, Lobby-Arbeit fürs Ländle quasi. Nach der Kabinettsitzung standen Gespräche mit hochrangigen EU-Politikern an, darunter EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, Kommissions-Vize Frans Timmermanns und Brexit-Unterhändler Michel Barnier.

Brexit reißt ein Milliardenloch

Entscheidend an der EU-Finanzplanung beteiligt ist Haushaltskommissar Oettinger: Er hatte am Montagabend in der Landesvertretung die Felder skizziert, auf denen Europa künftig investieren müsse, auch wenn mit dem Brexit ein 12-Milliarden-Euro-Loch im Haushalt aufreißt. Oettinger nannte die Sicherheits- und Migrationspolitik, besonders den Grenzschutz, außerdem Forschung und Wissenschaft sowie einen Ausbau von Austausch-Programmen wie „Erasmus“ .

Er beschwor den europäischen Geist: „Wir leben in einem Wettbewerb der Systeme, man könnte auch sagen: einem Kampf der Systeme.“ In Staaten wie der Türkei, Russland und den USA unter Trump sehe man den Aufstieg von Werteordnungen, „die unsere nicht nur nicht achten, sondern verachten“. Axel Habermehl