Stadtwerke starten am Montag Sanierungsphase im Parkhaus Altstadt-Mitte

Zentimeterbreite Risse durchziehen den Beton im Tübinger Parkhaus Altstadt-Mitte. Seit Jahren wird der Treppenaufgang in der Nonnengasse von schweren Holzbalken gestützt. Tausalze von der Straße haben der 35 Jahre alten Bausubstanz zugesetzt. Wöchentlich lassen die Tübinger Stadtwerke (SWT) die Statik überprüfen. Es besteht offensichtlich Sanierungsbedarf. Mehr als 7 Millionen Euro werden in Betonsanierung, Gebäudetechnik, Ladestationen für Elektroautos und barrierefreien Fußgängerzugang investiert. Außerdem soll die bisher recht enge Einfahrt großzügiger gestaltet werden.

Für all diese Bauarbeiten wird das Parkhaus vom kommenden Montag, 15. Januar, an für 20 Monate geschlossen. Zum vorerst letzten Mal darf am Sonntag auf den Decks neben dem Markt am Nonnenhaus geparkt werden. Am Montagmorgen wird die Einfahrt am Stadtgraben gesperrt. Auf Hinweisschildern wird das Parkhaus Altstadt-Mitte gestrichen. Die Ausfahrt soll allerdings noch wenige Tage lang möglich sein, sagt SWT-Sprecher Ulrich Schermaul.

Nach der Sanierung, die bis zur Adventszeit 2019 beendet sein soll, wird es ebenso viele Parkplätze wie bisher geben. Laut SWT-Geschäftsführer Wilfried Kannenberg sind die 317 Stellplätze unter der Woche bis zu 70 Prozent ausgelastet, an Samstagen bis zu 90 Prozent. „Das heißt, es sind selbst in diesem stark frequentierten Parkhaus immer Plätze frei. Hätte man es größer gebaut, wäre es unwirtschaftlich.“ Diese zentral und altstadtnah gelegenen Parkmöglichkeiten sollen auch in Zukunft vor allem Kurzparkern vorbehalten bleiben.

Von den nur 50 Dauerparkern ziehen während der Sanierung 40 in die Parkhäuser König oder Metropol um. Kurzparker verweist die Stadt auf Ausweichmöglichkeiten: Wer von Süden kommt, soll ins Parkhaus Metropol (Reutlinger Straße) oder ins Neckar-Parkhaus (Wöhrdstraße) fahren, von Norden ins Parkhaus Altstadt-König oder ins Uni-Parkhaus Brunnenstraße, wo am Wochenende bis zu 300 Plätze frei seien. Zudem stehen samstags am Amtsgericht in der Doblerstraße 70 bis 80 Plätze sowie von Freitagmittag bis Sonntag am Technischen Rathaus (Brunnenstraße) 40 Plätze zur Verfügung. An Sonntagen soll es auch bei Kaufland, Rewe und im Depotareal zusätzliche Parkplätze geben.