Spvgg bleibt lange dran

SG H2Ku Herrenberg II – Spvgg Mössingen 32:23 (14:11).Die Mössingerinnen sahen sich in der Herrenberger Markweghalle einem bunt gemischten Team aus ehemaligen Drittliga-Spielerinnen und jungen Talenten gegenüber, das auf Tabellenplatz 4 steht. Beide Teams fanden gut ins Spiel: Nach sechs Minuten stand es 4:4. Bis zur 23. Minute zog Herrenberg jedoch mit fünf Toren davon, was vor allem einfachen technischen Fehlern als auch ungenauen Torabschlüssen der Spvgg geschuldet war. Doch Mössingen kämpfte sich dank guter Abwehrleistung und sicherer Abschlüsse bis zur Halbzeit wieder auf drei Tore ran.

Nach dem Wechsel konnte Mössingen allerdings nicht an die Leistung aus der ersten Hälfte anknüpfen – und so stand es schnell 11:19 (34.). Trotzdem kämpfte sich die Sportvereinigung wieder auf 20:22 ran (45.). Dann ließ jedoch die Kraft nach, und am Ende siegte Herrenberg mit 32:23 gegen den weiter punktlosen Tabellenletzten aus Mössingen.

Spvgg Mössingen:Schmeil; Krauss, Schatton, Flur, Müller (4 Tore), Petschel (5), Wagner (2), Sophia Alber, Flora Alber, Thieme (6), Mayer, Heim (6).