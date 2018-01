Sportsgeist statt Masterplan

Köln. Wenn sich Ingo Knollmann vorstellen soll, klingt das so: „Ich bin auch nur'n Heckenpenner.“ Und: „Ein relativ offener, umgänglicher Typ mit einem manchmal schrägen, schwer nachvollziehbaren Humor und sehr viel Ironie. 41 Jahre, mit einer zweijährigen Tochter, die inzwischen schon viel mehr Punk ist als ich.“

Da muss er lachen und an seine erste Punk-Show am 31. August 1990 denken. Gerade 14 geworden, besuchte der gebürtige Ibbenbürener, den wir beim Interview-Marathon am Telefon in Köln erreichen, ein Konzert der Toten Hosen in der Halle Münsterland. Die Eltern erlaubten das, weil er einen fünf Jahre älteren Bruder hat, der ihn mitnahm, erzählt er.

Sehr schnell wechselt das Gespräch dann von der ersten Person singular in den Plural: „Und heute dürfen wir das selber beruflich machen – auch wenn es sich nicht nach Beruf anfühlt!“ Denn Knollmann ist nicht nur Lehramtsstudiums-Abbrecher, begabter Illustrator, der schon Cover und T-Shirts für Metallica gestaltet hat, und ein ursympathischer, bescheidener Schnellsprecher, sondern seit bald 25 Jahren als Frontmann und Sänger und Texter der Donots bekannt.

Die Punk-Rock-Band hat er 1993 mit seinem Bruder Guido an der Gitarre und Jan-Dirk Poggemann am Bass im heimischen Jugendzentrum gegründet. Zweite Gitarre spielt heute Alex Siedenbiedel, Schlagzeug Eike Herwig – aber das, wofür diese selbstbenannten Tatverweigerer stehen, ist gleich geblieben: „Für ein friedvolles Miteinander.“ Dabei erweisen sie sich auch abseits des musikalischen Outputs – elf Platten in 25 Jahren – keineswegs als Nichts-Tuer: Die Fünf setzen sich für allerlei soziale Zwecke wie etwa die Alphabetisierung junger Menschen ein.

Auch privat vereinen die Donots, eine der besten deutschen Live-Bands und 2015 Zweiter beim Bundesvision Song Contest, etliche Gegensätze: Während der Großteil der Band – „sehr westfälisch“ – gern und viel trinke, hat Gitarrist Alex noch nie ein Bier in der Hand gehabt. „Dafür isst der als einziger von uns Fleisch“, sagt Ingo Knollmann. Gemein ist allen Bandmitgliedern: „Wir sind noch nie auf Koks ausgerastet.“ Von harten Drogen lassen sie die Finger, „dafür sind wir zu bodenständig“. Grundsätzlich herrsche in dieser manchmal bis zur Schmerzgrenze basisdemokratischen „Wir-AG“, die nie „sowas wie einen Masterplan hatte“, immer noch der alte Sportsgeist: „Jede Platte muss so die beste werden, wie's irgendwie geht.“

Das gilt auch für die 13 Songs auf ihrer zweiten rein deutschsprachigen Platte „Lauter als Bomben“, die der Frontmann, der zum Fitbleiben regelmäßig joggt, gerade mit seinen Jungs für die anstehende Tour probt. Die neben Punk Alternative und Hard Rock, Balladen („Alle Zeit der Welt“) und Reggae („Eine letzte letzte Runde“) vereinenden Stücke klingen jetzt auch live gut, meint Knollmann. Besonders sein Lieblingssong „Gegenwind surfen“ mit Jan Windmeier von Turbostaat: „ultra-fluffig und flink“.

„Anfang der 2000er haben wir uns selbst noch zu sehr in ein Klangkorsett reingepresst“, sagt er zur gewachsenen Vielfalt des Donots-Repertoires. Nach diversen Major-Erfahrungen kehren die Donots im 25. Jahr ihres Bestehens zudem zum punk-typischen „Do it yourself“ zurück: „Wir wissen selber am besten, wie wir repräsentiert werden wollen“ und „Musik muss auch so eine Spur scheiße bleiben“. Um sich von den „radio-pop-tauglichen Tim Benzkos dieser Welt“ abzuheben.

So wurde „Lauter als Bomben“ im eigenen Studio aufgenommen und auf dem 2006 gegründeten bandeigenen Solitary Man Label veröffentlicht. Die Arbeit ist dadurch mehr geworden. Aber im Vergleich zu 2008, als sie sich mit „Coma Chameleon“ „total verhoben“ hatten, sei das Label mittlerweile besser aufgestellt. Und: „Man muss auch so ein bisschen naiv und blauäugig bleiben.“

Um zum ersten Live-Erlebnis als Teenie zurückzukommen: Irre findet es Ingo „Donot“ Knollmann heute, dass er sich genau an die Gerüche und Gefühle von damals erinnert. Noch irrer: Dass die Donots heute selbst in der ausverkauften Halle Münsterland auftreten. „Und unsere Freunde von den Toten Hosen stehen dabei im Publikum!“