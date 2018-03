Spielerische Hilfe nach Schlaganfällen

120 Start-up-Projekte waren dabei beim Gründerwettbewerb „Life’s a Pitch“ von Samsung. Nach dem Auftakt in Berlin versammelten sich die drei Vorausgewählten am vergangenen Wochenende in Frankfurt: Dort jubelten vier junge Menschen, die sich zu „VRehaGo“ mit Sitz in der Süßerstraße in Pfrondorf zusammengeschlossen haben. Siemens spendiert 50000 Euro, ein fünfmonatiges Coaching sowie Tablets, Smart...