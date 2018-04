Sonnig und heiß: Aber «kein extremer April»

Stuttgart. «Ein extremer April ist das nicht», sagte Meteorologe Marco Puckert am Freitag. 26,2 Grad zeigte das Thermometer in Stuttgart. In Oberschwaben rund um Ulm war es mit 23 Grad nicht ganz so warm. Der Sommer im April bleibt - vorerst: Am Wochenende wird es nach DWD-Angaben so sommerlich wie in den vergangenen Tagen. Bei zunächst wenigen, ab Sonntag mehr Quellwolken sind Sonnenbrille und T-Shirt gefragt.

Ab Montag macht der Frühsommer Pause: Vielerorts regnet es, dazu kann es kräftige Gewitter geben. Die Temperaturen werden etwas frischer - bis zu 17 Grad im Bergland und 23 Grad am Oberrhein. Bis dahin aber lässt sich vielerorts bei blauem Himmel etwa die Kirschblüte bewundern.