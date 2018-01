Sofas mit Persönlichkeit

Ulm. Ab heute zeigen in Köln Möbelhersteller aus aller Welt ihre Neuheiten. Die IMM Cologne ist eine der wichtigsten internationalen Möbelmessen. Auch aus Baden-Württemberg sind mehrere Premiumhersteller direkt oder indirekt vertreten. Deren Verantwortliche machen klare Trends aus und sprechen über die Marktlage.

Rolf Benz AG

Die Rolf Benz AG & Co. KG mit rund 400 Mitarbeitern produziert vor allem Polstermöbel, Tische, Stühle und Kastenmöbel und hat ihren Sitz in Nagold. Für sie ein Trend: funktionsorientierte, vielseitig nutzbare Sofamodelle. „Ein weiterer Trend lässt sich im Wunsch zum besonders weichen, lässigen Sitzen erkennen“, sagt Vorstandsvorsitzender Jürgen Mauß. Dazu gebe es ein Systemsofa mit Namen „Nuvola“, allerdings ergänze man auch weitere Polstermöbel mit einem alternativen, weicheren Sitzaufbau.

Mauß stellt eine Sättigung am Markt fest. Das Unternehmen werde Wachstum also nicht über die Marktentwicklung schaffen, sondern über die eigenen strategischen Maßnahmen, erklärt er. „Wachstumsmärkte wie Asien werden für Rolf Benz an Bedeutung weiterhin gewinnen, so dass die Internationalisierung wesentlich unsere Firmenentwicklung trägt.“ Sowohl im Inland als auch im Ausland habe es ein Umsatzwachstum gegeben – „deutlich über Vorjahr und auch über unseren ambitionierten Plänen“, sagt der Vorstand. Damit gewinne man weiter Marktanteile.

Sehr erfreulich seien auch die Wachstumsraten in der Schweiz und den Niederlanden, die höchste Steigerung verzeichne man in Asien. Insgesamt soll der Exportanteil ausgebaut werden. Besonders erfolgreich waren im vergangenen Jahr Produkte, die das Unternehmen in den letzten zwei bis drei Jahren in den Markt eingeführt habe.

Ronald Schmitt Design

Ronald Schmitt Design mit Sitz in Eberbach stellt Tische und Stühle her. Hier ist der Trend ganz klar: Keramikoberflächen. „Bisher hatten wir viele Glastische im Angebot, jetzt ist Keramik das neue Glas“, erklärt Geschäftsführer Claus Lenzmann. Das Material sei mindestens so robust wie Sicherheitsglas. Meist kombinieren die Designer Keramik mit Edelstahl. Dieser Trend kommt aus dem Küchenbereich, wie Lenzmann verrät. Die offenen Wohnküchen werden mit bestimmten Möbeln und Oberflächen kombiniert. Gefragt sind grundsätzlich Grautöne.

Den Markt bezeichnet der Geschäftsführer als „nicht expansiv“. Es gebe kaum gute Nachrichten. Allerdings: Mit dem eigenen Ergebnis ist er durchaus zufrieden. Wenn es im kommenden Jahr ähnlich weitergehe, sei Ronald Schmitt „gut dabei“. Euphorisch, so sagt er noch, sei er allerdings nicht.

Bei der IMM Cologne stellt das Unternehmen in diesem Jahr das erste Mal nicht selbst aus, ist aber an anderen Ständen vertreten. „Wir schaffen in der Entwicklung keinen Jahresturnus, also können wir auch nicht immer so viel neues zeigen“, begründet Lenzmann die Entscheidung, nur noch jedes zweite Jahr zur Messe zu fahren. Man werde schauen, ob das gut funktioniert.

Kettnaker Gmbh & Co. KG

Wolfgang Kettnaker ist Geschäftsführender Gesellschafter in der gleichnamigen Möbelmanufaktur mit Sitz in Dürmentingen bei Riedlingen. Im Angebot hat das Unternehmen vor allem Schränke, Sideboards, Tische und Betten. Als Haupttrend macht Kettnaker die Individualisierung aus. „Viele Kunden wollen etwas ganz spezielles haben, das einzigartig ist und direkt für ihre Ansprüche geplant und gemacht.“ Damit sei einfach mehr Emotion verbunden und der Gedanke, sich etwas zu gönnen und sich von der Masse abzuheben. „Ein Schrank wird so Ausdruck der Persönlichkeit.“

Das Unternehmen setze dabei auf den guten Fachhandel als Vermittler der Kundenbedürfnisse. „Wir helfen mit einem Baukasten an Funktionen und einem Malkasten mit Farben und Materialien.“ Das sei wie ein Legokasten für Erwachsene.

Der Möbelmarkt insgesamt schrumpfe leicht, es gebe Gewinner und Verlierer. Kettnaker darf sich zu den Gewinnern zählen. „2017 war außerordentlich, das beste Jahr unserer Firmengeschichte“, sagt der Chef von 100 Mitarbeitern. Der Umsatz lag bei knapp 14 Mio. EUR.