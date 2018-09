So was wie eine Generalprobe

Wer das neue Bundesliga-Team des TV Rottenburg spielen sehen will, hat am Sonntag (17 Uhr) in der Tübinger Paul-Horn-Halle die Gelegenheit; beim ersten öffentlichen Testspiel vor der anstehenden Saison, die für den TVR am 13. Oktober mit dem Heimspiel gegen den VfB Friedrichshafen beginnt. Schon fast traditionell spielen die Rottenburger gegen den mehrfachen Schweizer Meister Volley Amriswil. Ges...