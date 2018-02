Snowboardcrosser überzeugen bei Heim-Weltcup

Feldberg. Paul Berg kam am Sonntag im letzten Rennen vor Olympia auf den dritten Platz, Martin Nörl gelang mit Rang vier das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Der Sieg ging am zweiten Wettkampf-Tag am Feldberg an Pierre Vaultier aus Frankreich. Am Samstag hatten Konstantin Schad und Nörl die Plätze fünf und sieben erreicht. Bei den Damen scheiterten Olympia-Teilnehmerin Jana Fischer und Hanna Ihedioha dagegen jeweils in der Qualifikation.