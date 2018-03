Smartphones gestohlen

Unbekannte Einbrecher haben am Wochenende aus einem Telefon-Laden in der Rottenburger Marktstraße mehrere Smartphones erbeutet. Irgendwann zwischen Samstag 14 Uhr und Montagmorgen hebelten sie die Ladentür auf und gelangten so in den Verkaufsraum und ins Lager. Wie viele Smartphones und wie viel Wechselgeld den Einbrechern in die Hände fielen, ist noch nicht genau bekannt. Die rottenburger Polizei ermittelt.