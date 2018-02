„Sind kein Altherren-Gremium“

Wir sind in stetigem Kontakt miteinander. Wenn Trainer oder Manager was Größeres vorgesehen haben, da sprechen wir dann zuerst miteinander. Es ist nicht so, dass wir eine Art Altherren-Gremium sind – es ist ja sowieso auch eine Frau dabei –, und weit weg sitzen. Bei den Beiratssitzungen ist der Manager Philipp Vollmer immer dabei, mit dem wir ein offenes und ehrliches Verhältnis haben.

Grippewelle geht um vor dem „Endspiel“

Ein Sieg am Sonntag (16 Uhr) in Wuppertal gegen die Bergische Volleys, und der Klassenverbleib wäre für den TV Rottenburg nur noch theoretisch in Gefahr. Bei einer Niederlage gegen den punktlosen Tabellenletzten, würde aber das große Zittern beginnen – so ist die Ausgangslage vor dem „Endspiel“. Vor dem Spiel in Wuppertal, zu dem der TVR einen Fanbus geordert hat, ging in der Mannschaft die Grippewelle um. Trainer Hans Peter Müller-Angstenberger trainierte in diesen Tagen bisweilen nur mit seinem halben Team. Mittelblocker Fred Nagel ist aber nach überstandener Verletzung zurück und darf seit dieser Woche wieder voll mitwirken. „Es gilt einmal mehr einen großen Dank an unsere medizinische Abteilung zu richten“, sagte TVR-Manager Philipp Vollmer.