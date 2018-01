Simon Fujiwara bringt das Anne-Frank-Haus nach Bregenz

Bregenz. Bei dem verhalten optimistisch klingenden Titel „Hope House“ für seine Reproduktion des Anne-Frank-Museums an der Prinsengracht 263 in Amsterdam hat sich der 1982 in London geborene weltläufige Konzeptkünstler Simon Fujiwara noch sehr zurückgehalten. Bei der Installation im Bregenzer Kunsthaus hat er dann alle Register gezogen und ist in die Vollen gegangen.

Vom Bregenzer Kunsthaus-Team ist man ja mancherlei Kraftakte gewohnt. Für den Belgier Jan Fabre wurden da schon mal so an die 30 Tonnen Erde unter das Glasdach des Zumthor-Baus gekarrt, damit er dort Schützengräben rund um sein Großhirn herum ausheben konnte. Documenta-Künstler Carsten Höller ließ es sich nicht nehmen, unten im Foyer ein echtes Jahrmarkts-Karussell in Betrieb zu nehmen. Jetzt legt der in Berlin lebende Engländer Fujiwara noch eine Schippe drauf: Er veranlasste die Vorarlberger Handwerker-Crew, sein nach einem für 12.90 Euro im Museumsshop erworbenen kleinen Bastel-Bausatz skizziertes Anne-Frank-Haus in den drei oberen Stockwerken des Kunsthauses wiederauferstehen zu lassen – in Rekordzeit von zwei Wochen und im Großformat XXL, das heißt im gigantischen Maßstab von 1:1.

Da steht man nun etwas baff, verblüfft und verunsichert vor dieser in drei Teile zerschnittenen Riesenpuppenstube und fragt sich, wo sich wohl in diesem arg verwinkelten und verzwickten Haus der Hoffnung Anne Frank versteckt hält? Und was der Schöpfer dieses Ungetüms damit bezweckt?

Simon Fujiwara hat die Hoffnung, dass sich der Museumsbesucher klar darüber wird, wie die Kommerzialisierung beziehungsweise die Vermarktung des Anne-Frank-Mythos vorangetrieben wird. Er will damit die Mechanismen unseres meist auf den Kapitalismus geeichten Gesellschaftssystems offenlegen. Und dazu gehört natürlich, wie schamlosdie Leidensgeschichte der 1945 im KZ Bergen-Belsen umgekommenen Tagebuchschreiberin Anne Frank banalisiert und ausgeschlachtet wird, um auch noch aus dem letzten kleinen Erinnerungsfetzen Kapital zu schlagen.

Der 35-Jährige begreift sein „Hope House“ als Shopping Mall, wo offenkundig wird, dass hier Unechtes, Kopiertes und Gefälschtes in Mengen feilgeboten wird, wo auch Tarnung, Schminke und Wahrheitsklitterung zur Normalität gehören. So berichtet er etwa von Angela Merkels Maskenbildnerin, die der Kanzlerin eine spezielle Paste mit HD-Effekt verordnet, damit sie Bella Figura im Fernsehen machen kann.

Dazu gehört auch der Hinweis auf Schindluder, das mit Empathie und Mitgefühl getrieben wird, wenn man zur Gewissensberuhigung in einem Shop ein Überlebensset mit Zahnbürste und Schwimmweste für Flüchtlinge kaufen kann – und sich direkt daneben zur Selbstbestätigung ein neues hochwertiges Komplett-Outfit besorgen soll.

100 Anstöße gibt Fujiwara in seinem „Hope House“, da braucht es Einarbeitungszeit und nach einem zweiten und dritten Hausbesuch hat man dann auch begriffen, warum sich Prominente wie Hillary Clinton, Justin Bieber und Beyoncé so gern für Anne Frank erwärmen und einen Demut und Ergriffenheit demonstrierenden Kotau vor dem jüdischen Mädchen machen: einfach, weil ihre eigene Popularitätskurve danach kräftig nach oben ausschlägt.