Silber am Strand von Warschau

Die insgesamt neunte Medaille, die das Stuttgarter Nationalteam Chantal Laboureur/Julia Sude auf der World-Tour des Weltverbandes FIVB gesammelt hat, war eine ganz besondere: Einzig die Finalniederlage (17:21, 17:21) gegen die Kanadierinnen Heather Bansley und Brandie Wilkerson verhinderte am vergangenen Wochenende in Polens Hauptstadt Warschau den Turniersieg. „Leider hat uns heute im Angriff et...