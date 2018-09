Siegtreffer für Berlin

Berlin. Erst mal tief durchatmen. Als DFB-Präsident Reinhard Grindel das Votum des Uefa-Exekutivkomitees vernimmt, steht er erleichtert auf und umarmt Deutschlands EM-Botschafter Celia Sasic und Philipp Lahm, beides Ex-Nationalspieler. Bei seiner kurzen Dankesrede vor der Kamera verhaspelt sich der DFB-Chef mehrmals. Aber so viel ist doch zu verstehen: Mit „großer Freude“ wolle man die Aufgabe angehen. „Wir werden alles dafür tun, den Erwartungen gerecht zu werden.“ Kaum war die Entscheidung gefallen, twitterte auch schon die Bundesregierung: „Wir freuen uns auf spannende Spiele.“ Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) jubelte kurz und treffend: „Toooooor!“

Der Deutsche Fußball-Bund und die Regierungskoalition – beide sind in den vergangenen Monaten durch tiefe Täler gegangen. Die einen nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Die anderen durch ihren Dauerstreit, der dazu führte, dass ihre Umfragewerte im Keller angelangt sind. Für beide könnte nun eine neue Zeitrechnung beginnen: Das Warmlaufen für ein zweites Sommermärchen nach der WM 2006, mit abermals einem Volk in schwarz-rot-goldener Euphorie und abgelenkt von seinen Alltagssorgen. Die Aussicht besteht auf eine wochenlange Fußballfeier, auf ein Land im Taumel und vielleicht sogar auf die Möglichkeit, wieder einiger zu werden als zurzeit – mit dem Ziel 2024 vor Augen.

Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir, der selbst aus einer türkischen Familie stammt und die türkische Bewerbung heftig kritisiert hat, lobt die Uefa für ihre Entscheidung. „Wenn die Menschenrechtslage im Gastgeberland tatsächlich eine Rolle bei der Vergabe gespielt haben sollte, wäre das ein Fortschritt“, sagt er dieser Zeitung. Nun sei jedoch auch der DFB gefordert. Er habe seine Bewerbung mit hohen Zielen verknüpft und müsse zeigen, dass „Nachhaltigkeit, Integration, Inklusion und Bürgerbeteiligung nicht bloß leere Versprechungen waren“.

Außenminister Heiko Maas (SPD) sieht jedoch Verband und Land für das Ereignis gut gerüstet. Die EM werde „die Gelegenheit sein, zu zeigen, wofür wir in Deutschland einstehen: für Weltoffenheit und Toleranz, für Freiheit und Respekt“. Für die „Türken und türkischstämmigen Menschen in Deutschland“ hat er den Trost: Er zähle fest auf sie – als Fans in den Stadien und auf den Straßen und Plätzen.

Die Fußball-EM als großes multikulturelles Fest also. Doch so einfach dürfte es nicht werden. Denn seit dem Ausscheiden der DFB-Elf in Russland hat sich das Verhältnis der Fans zu ihren Nationalspielern mit Migrationshintergrund deutlich verkompliziert.

Zur Erinnerung: Obwohl alle Nationalspieler bei der WM versagten, machten viele Fans in erster Linie den türkischstämmigen Mezut Özil für das Ausscheiden verantwortlich. Wegen seiner Leistung, gewiss. Aber wohl ebenso, weil er vor der WM mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan für ein Foto posiert hatte. Am Ende standen der Rücktritt Özils aus der Nationalmannschaft aus und seine Kritik am DFB, dieser leiste Rassismus Vorschub. Ein heftiger Vorwurf – aber in der EM-Euphorie womöglich bald vergessen.

Mit Verband und Regierung jubelt auch die Tourismuswirtschaft über die EM-Vergabe nach Deutschland. „Hoteliers und Gastronomen werden sich als herzliche und professionelle Gastgeber zeigen“, sagt der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, Guido Zöllick. Das Sommermärchen 2006 sei ein „hervorragendes Beispiel für positive Imageeffekte und nachhaltige Wachstumsimpulse“ gewesen. „Nun wollen wir uns erneut weltoffen und gastfreundlich zeigen.“

Doch wie viel Geld bringt ein solches sportliches Großereignis dem Veranstalterland tatsächlich ein? Beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist man skeptisch, was die zählbaren Effekte betrifft. Der frühere DIW-Chef Gert G. Wagner hält sowohl die positiven wie auch die negativen Effekte für „krass überschätzt“. Immerhin seien aber die Gemeinsamkeit in den Stadien, Public Viewing und gemeinsames Grillen gut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

In einer DIW-Untersuchung hieß es nach der WM 2006: Auch wenn es keinen nennenswerten wirtschaftliche Effekt gegeben habe – „eine überzeugende Außendarstellung ist Deutschland mit der Fußball-WM gewiss gelungen.“