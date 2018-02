Sieben Luftwechsel pro Stunde

Dreieinhalb Jahre ist es her, als Dario Orec nach Tübingen kam. Der Grund: Er wollte eine Shisha-Bar eröffnen, in seiner Heimat Stuttgart war der Markt bereits überlaufen. Also ging er in die Räumlichkeiten in der Herrenberger Straße und erfüllte sich mit seinem Geschäftspartner seinen Traum. „Ich würd’ den Laden für kein Geld der Welt mehr hergeben“, sagt Orec. „Die Resonanz ist richtig positiv....