Shisha: Cool und schädlich

Berlin. Die Shisha-Bar „Kleopatra“ in Berlin-Mitte ist das Gegenteil einer dunklen Räucherhöhle. Echte Palmen – „aus Kuba“, wie der Inhaber sagt –, Sphinx-Figürchen und Kleopatra-Bilder an den Wänden erinnern an Ägypten, das Land, in dem angeblich das Wasserpfeifen-Rauchen vor 500 Jahren erfunden wurde. An den Tischen und in Separees sitzen Einzelpersonen, Gruppen und Pärchen. Ein junger Deutscher zieht am Mundstück, er raucht ein Gemisch aus Apfel-Minze. Für ihn sei das „Entspannung am Feierabend“, sagt er. 9,50 Euro kostet ihn das im „Kleopatra“, das von einer palästinensischen Familie betrieben wird und seit acht Jahren besteht. Mit dem Preis befindet sich der Laden am oberen Ende der Skala.

Shisha-Bars sind einer der großen Trends in der Gastronomie. In den meisten deutschen Städten gibt es sie mittlerweile. Allein in Berlin sollen es mehr als 100 sein. Die Konsumenten werden mehr und immer jünger.

Laut einer Studie der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) haben 47 Prozent der Zehntklässler Erfahrungen mit dem Shisha-Rauchen. 15 Prozent zählen zu den regelmäßigen Konsumenten, etwas mehr Jungen als Mädchen.

Was viele offenbar nicht wissen: Der süßliche Tabakgeruch, den sie als angenehm empfinden, bedeutet nicht, dass das Shisha-Rauchen weniger gefährlich wäre als Zigarettenrauchen. Ärzte bewerten das Gesundheitsrisiko als etwa gleich hoch. Laut der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler (CSU) entspricht eine Wasserpfeifensitzung für jeden Teilnehmer sogar dem Rauch von 100 Zigaretten.

100 Zigaretten? Katrin Schaller, Biologin am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, erklärt das so: „Zigaretten haben in der Regel Filter, durch die auch Luft angesaugt wird. Man zieht ein paarmal und drückt die Zigarette dann aus. Bei der Wasserpfeife ist das aufgenommene Rauchvolumen pro Zug etwa zehnmal so groß. Und es bleibt nicht bei dem einen Zug.“

Dass das Wasser im Bauch einer Shisha eine große Reinigungswirkung habe, bezweifelt die Biologin. „Im Rauch bleiben trotzdem krebserzeugende Substanzen und auch Nikotin.“

Die Shisha-Mode hat sich nach der Jahrtausendwende schnell in Deutschland ausgebreitet. Schaller sieht den Hauptgrund darin, dass kurz zuvor erstmals in größerem Stil aromatisierter Wasserpfeifentabak auf den Markt gekommen war. „Bis dahin war das Shisha-Rauchen eher unter alten Männern aus dem Orient verbreitet, die in ihren Cafés saßen und sich so die Zeit vertrieben. Erst der Bonbongeschmack hat Wasserpfeifen auch für jüngere Menschen attraktiv gemacht.“

Schaller benennt die gesundheitlichen Gefahren: „Sie sind ähnlich wie beim Zigarettenrauchen – das Risiko für Lungenkrebs, Speiseröhrenkrebs und Magenkrebs ist deutlich erhöht. Auch ist der Tabakrauch schlecht für das Herz-Kreislauf-System sowie für die Atemwege.“

Dann gibt es noch das Kohlenmonoxid-Problem. In den vergangenen Monaten sind in Deutschland eine Reihe von Shisha-Rauchern ohnmächtig geworden, weil sie zu viel CO eingeatmet hatten. Schaller: „Viele Wasserpfeifen erhitzen den Tabak mit Kohle. Das Kohlenmonoxid wird dann direkt beim Rauchvorgang und über die Raumluft eingeatmet.“

Die Betreiber des „Kleopatra“ verweisen darauf, dass bei ihnen die Räume größer seien als in anderen Bars. Und das Lüftungssystem sei besonders leistungsstark.