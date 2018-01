Sensational!

People in glass houses shouldn‘t throw stones, lieber Siegfried Schmidt. Ihre deutsche Formulierung „Versal-Lettern“ ließ mich noch schmunzeln, spätestens bei Lektüre Ihres letzten Satzes war Schluss mit lustig. Ich bin mir nicht sicher, ob wir „Lettern“ und „Printprodukte“ als globales Sprachgut durchgehen lassen sollten. Aber dass deutsche Journalisten (nicht nur im TAGBLATT!) versuchen, die englische Sprache in ihren deutschen Werken unterzubringen und sich daran verheben, macht jeden Englischlehrer traurig.

Denn wenn sich die Grammatik dann auf die Rechtschreibung auswirkt, ist Schluss mit einfach: Schließlich werden von Eigennamen abgeleitete Adjektive im Englischen immer groß geschrieben. For the sake of my students: Your last sentence was very, very German spelling.