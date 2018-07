Ulm. Was hatten wir uns nicht darauf gefreut: in den Tiefen unseres Hackenporsches erst mal das Portemonnaie suchen, dann die Brille, dann den verkrumpelten Leergut-Bon über 25 Cent, den wir eigentlich schon beim vorletzten Einkauf hatten einlösen wollen. Dann sagen: „ Was hen Se gsagt, junger Mann? 13 Mark 87? Warded Se, i han’s ganz genau. „

Dann im Geldbeutel kramen.

Kramen.

Kramen.

Dann den Geldbeutel auf dem Warenband ausleeren, komplett, inklusive graugelbem Führerschein und zwei Herztropfenrezepten (Ach, do sen dia! Dia suach i seid achd Dag! ). Zwischendurch den Kassierer trösten, weil der von ihm mehrfach ausgerufene Kollege an Kassenschlangenkopf Nummer zwei einfach nicht hergeht. „ Buale, reg di ned auf, sonschd brauchsch no vor dr Zeid Herzdropfa. Willsch ois von meine Rezepd?“

So ungefähr hatten wir uns das vorgestellt. Aber den Senioren-Traum können wir vergessen. Wenn heute jemand an der Ladenkasse das Gefühl auslöst, dass man es nemme verläbt, dann ist das definitiv keine im Oma-Alter. Sondern die 15-Jährige, die ihr Mittagspausensalätle mit Karte bezahlt. Bis der Zahlungsvorgang erledigt ist, ist nicht nur der Salat verwelkt.