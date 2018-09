Senior um fast 16000 Euro betrogen

Betrüger haben einen 67-jährigen Mann aus einer Kreisgemeinde in den vergangenen Wochen um fast 16000 Euro gebracht. Dem Senior wurde im Juli in einer Mail mitgeteilt, er habe bei einer Lotterie knapp eine Million englische Pfund gewonnen. Der Mann trat mit dem unbekannten Verfasser der E-Mail in Kontakt und wurde aufgefordert, für die Ausstellung eines Gewinnzertifikats rund 1000 US-Dollar auf ein britisches Konto zu überweisen.

Es folgten zwei weitere Geldforderungen, die angeblich die Kosten für Überprüfungen nach dem Geldwäschegesetz decken und Steuern vorauszahlen sollten. Als der 67-Jährige dann eine vierte Überweisung in Höhe von 10000 Pfund tätigen wollte, schöpfte ein Bankangestellter Verdacht, weshalb der Mann am Donnerstag Anzeige bei der Polizei erstattete.

Diese Betrugsmasche ist der Polizei altbekannt. Die Betrüger gehen dabei immer gleich vor: Nach Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon wird den Opfern ein großer Glücksspiel-Gewinn vorgegaukelt. Dabei werden nicht nur größere Geldbeträge, sondern mitunter auch hochpreisige Gewinne wie teure Autos in Aussicht gestellt. Vor der Übergabe werden die Opfer aber stets aufgefordert, noch Zahlungen zu leisten. Die Täter geben sich dabei oft als Rechtsanwälte oder Notare aus. Sie wenden sich fast nur an ältere Menschen.

Die Polizei rät: Gewinne, die über Telefon oder E-Mail in Aussicht gestellt werden, sind in der Regel unlauter. Bei echten Gewinnen muss niemals Geld bezahlt werden. Keine persönlichen Daten preisgeben! Im Zweifelsfall die Polizei informieren und Warnungen von Banken ernstnehmen!