Sechs Menschen bei Wendemanöver auf B10 leicht verletzt

Ebersbach. Darunter seien auch zwei Kinder, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Demnach war eine 36 Jahre alte Autofahrerin am Freitag auf der Bundesstraße unterwegs, als ihrem Sohn plötzlich schlecht wurde. Deshalb hielt sie den Wagen mit den vier Mitfahrern im Alter von 6 bis 34 Jahren am Straßenrand an. Nach der Versorgung des Kindes wendete die Frau. Laut Polizei übersah ein 72 Jahre alter Autofahrer das Wendemanöver und fuhr in die Seite des Fahrzeugs. Alle fünf Menschen im ersten Auto sowie der 72-Jährige wurden leicht verletzt. Zur Versorgung waren neben der Polizei vier Rettungswagen und die Feuerwehr im Einsatz. Es entstand ein Schaden von etwa 30 000 Euro.