Sechs Männer nach nächtlicher Prügelattacke in Haft

Friedrichshafen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, sollen sie in der Nacht zum Sonntag zwei Männer im Alter von 40 und 41 Jahren zusammengeschlagen, getreten und mit einem Schraubendreher traktiert haben. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurden die 19 bis 33 Jahre alten Verdächtigen am Donnerstag auf einer Baustelle im nahe gelegenen Langenargen festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Freitag Untersuchungshaft an. Zu den Hintergründen der gewaltsamen Auseinandersetzung konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.