Schwierige Verhandlungen auch der Fraktionen

Die Tübinger Liste glaubt, die Bauverwaltung könne die ganzen Projekte ohnehin nicht stemmen. Nicht weil sie unfähig, sondern das Investitionsprogramm schlicht viel zu umfangreich sei. Also will sie lieber das eine oder andere Projekt nach hinten verschieben. Wie schon vor einem Jahr.

Und sie folgt der FDP, die plötzlich auf die strenge Einhaltung der Gemeindehaushaltsverordnung drängt. Die schreibt vor, dass Ausgaben für Baumaßnahmen erst dann veranschlagt werden dürfen, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen – und zwar schon sehr konkrete, bis hin zu einem detaillierten Bauzeitenplan.

Das ist in der Theorie zwar plausibel, praktisch aber kaum umsetzbar, vor allem nicht bei großen Projekten. Das weiß auch Schöning – und er hat, seit er Stadtrat ist, immer mitbeschlossen, dass es anders gemacht wurde. Warum er es nun plötzlich anders will, leuchtet nicht ganz ein.

Ein Projekt im Terminplan nach hinten schieben oder erst in den Haushalt schreiben, wenn es spruchreif ist, ist dasselbe. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Methode zeigt nur eines: Dass Tübinger Liste und FDP starkes Bauchweh haben angesichts der hohen Investitionsausgaben, aber nicht wirklich wissen, auf was man denn verzichten könnte. Beide finden es richtig, zu sanieren. Beide sind für den Europaplatz-Umbau, für die neuen Radbrücken, für den Derendinger Sportplatz, für das Lustnauer Feuerwehrhaus. Aber sie wollen halt ein Aber. Und beide sind skeptisch, ob die Fraktionen einen von einer großen Mehrheit getragenen Haushaltskompromiss hinkriegen. Will heißen, ob Grüne und SPD beim Verschiebespiel mitmachen.

Wenn nicht, ist es nicht weiter schlimm. Da wird eben, wie es vor noch gar nicht allzu langer Zeit auch in Tübingen üblich war und in vielen anderen Kommunen immer noch üblich ist, über jeden einzelnen Änderungsantrag abgestimmt. Bei vielen Punkten wäre das unproblematisch – bei den Zuschussanträgen etwa sind sich die Fraktionen weitgehend einig. Sobald die Summen aber sechsstellig werden, werden auch die Abstimmungen spannend. Zumal AL/Grüne und SPD zusammen 19 von 40 Ratsmitgliedern stellen.

Heute um 17 Uhr treffen sich die Ratsfraktionen zum ersten Mal, um einen Kompromiss auszuhandeln. Das kann gut gehen, am Ende – am Donnerstag vor der Gemeinderatssitzung – aber auch noch platzen. Ich bin gespannt, ob es auch in Tübingen einen Christian Lindner gibt.