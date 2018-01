Schwierige CDU-interne Annäherung

Stuttgart. Der Ton im CDU-internen Streit um das Nein der Fraktion gegen die im Koalitionsvertrag mit den Grünen vereinbarte Reform des Landtagswahlrechts wird schärfer. „CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart und seine Freunde wollen Thomas Strobl nach Berlin wegmobben“, sagte Christian Bäumler, Chef der CDU-Sozialausschüsse, unserer Zeitung. Es sei „parteischädigend“, wenn der Fraktionsvorstand den CDU-Landeschef, der Verfechter der Reform ist, öffentlichkeitswirksam einbestelle. „Das ist nicht der Stil der CDU, damit nähert sich Fraktionschef Reinhart dem Niveau der AfD.“

Der Landeschef der Jungen Union, Philipp Bürkle, giftete: „Das ist nach dem Beschluss, zur Abgeordnetenpension zurückzukehren, das zweite Mal, dass der Fraktionschef Partei und Fraktion ins Chaos stürzt.“ Landtagsabgeordnete wie Karl Rombach zeigten dagegen mit dem Finger auf Strobl: „Wir erwarten vom Parteivorsitzenden mehr Respekt vor dem einstimmigen Votum der Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion.“

Längst dreht sich der Streit nur noch am Rande ums Wahlrecht und die Frage, ob es zum Zwecke der Frauenförderung geändert werden soll. Es geht, das zeigen die Wortmeldungen, zunehmend um Personen und darum, wer in der CDU das Sagen hat: Strobl oder Reinhart?

Für kommenden Montag ist nun eine Sondersitzung von Präsidium und Landesvorstand angesetzt, den obersten Gremien der Landes-CDU. Thema: die „Abarbeitung des Koalitionsvertrags“. So ist es gestern in einer Telefonkonferenz des Präsidiums vereinbart worden, bei der der Europaabgeordnete Rainer Wieland laut Teilnehmern die Fraktion sarkastisch für die „strategische Meisterleistung“ geißelte, den „Dissens der Grünen“ zu überdecken. Denn auch bei der Ökopartei sind längst nicht alle für die Wahlrechtsreform. Es sei immer um die Sache, nie um Personen gegangen, hielt Reinhart dagegen. Die Grünen hätten das Gespräch abgesagt, nicht die CDU, sagte Fraktionär Claus Paal. „Wir sind gesprächsbereit, aber haben auch eine ganze klare Meinung geäußert, die weiterhin gilt.“

In den Parteigremien haben die Unterstützer von Strobl die Oberhand. Hier sitzen seine Getreuen, hier gibt es aber auch mehr Interesse an einer Änderung des Wahlrechts zugunsten einer Liste, die die Partei bestimmen könnte. In der Fraktion dagegen ist niemand für eine Liste, auch wenn längst nicht alle Reformgegner etwas gegen Strobl haben. Aber die Skepsis gegenüber dem Vize-Regierungschef ist groß.

Getragen durch die Parteigremien will Strobl nun Stärke demonstrieren. Den Rückflug von der auswärtigen Kabinettssitzung in Brüssel hat er vorverlegt, um heute an der Sitzung der Fraktion und abends bei einem Empfang Präsenz zu zeigen. Die intendierte Botschaft hat er bereits vorausgeschickt: In der Sache ist das letzte Wort noch nicht geredet!

Doch auch die Fraktion steht. Der Vorstand hat seine Position unterstrichen. In sozialen Medien haben etliche Abgeordnete „Bekennervideos“ zum Erhalt des Wahlrechts eingestellt. Unterstützung hat Unions-Bundestagsfraktionschef Volker Kauder bei einer Veranstaltung signalisiert: Das Wahlrecht obliege der Hoheit des Parlaments, Reformen wären daher auf Bundesebene keine Sache für einen Koalitionsvertrag, wird Kauder wiedergegeben.

Nach der Fraktionssitzung, so ein angedachter Plan zur Deeskalation, sollen Strobl und Reinhart heute gemeinsam vor die Presse treten. Sie werden dann wohl erklären, dass man für Gespräche mit den Grünen zur Verfügung stehe – auch übers Wahlrecht. Einen Plan, die Sache inhaltlich zu retten, gibt es aber nicht. Einen Vorschlag zumindest steuert der CDU-Abgeordnete und Ex-Minister Willi Stächele bei. „Nun werden unsere Führungsfiguren kommunizieren und koordinieren müssen. Auch ein Zweistimmen-Wahlrecht mit deutlich reduzierter Zahl der Wahlkreise, beginnend übernächste Periode, also ab 2026, ist zu erwägen.“

Mehrheitlich herrscht aber die Meinung vor, dass die Reform tot ist, die CDU dafür aber an anderer Stelle einen Preis an die Grünen wird zahlen müssen. Die Opposition findet an der schwarzen Kabale naturgemäß Gefallen. Für Mittwoch hat die SPD eine Debatte mit dem Titel „Der grün-schwarze Stuhlkreis – therapieren statt regieren“ beantragt.