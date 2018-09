Schwere Rauchvergiftung bei Küchenbrand

Dobel. Ein Hausbewohner hörte am Dienstagabend einen Rauchmelder in der Wohnung über ihm, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann wollte seinen 50-Jährigen Nachbarn warnen, doch dieser öffnete die Türe nicht. Mit einem Zweitschlüssel kam der Anwohner dann doch in die Räume seines Nachbarn. Dort lag der 50-Jährige bewusstlos in der verrauchten Wohnung. Der Mann kam in eine Klinik. Laut Polizei könnte eine externe Kochplatte der Grund für den Brand gewesen sein. Durch das Feuer sei nur geringer Schaden entstanden.