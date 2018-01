Schwelende Vorurteile

Als afro-amerikanisches Mädchen, das misshandelt, belästigt und diskriminiert wurde, hat sie die Spitze der Entertainment-Industrie erreicht, ein Milllardenvermögen verdient und zählt nun zu den mächtigsten Frauen Amerikas. Nun will sie sich offenbar ihrer bisher größten Herausforderung stellen und den Chefsessel im Weißen Haus erobern.

Auf den ersten Blick müsste man glauben, dass unter dem politischen Sturm, der im Verlaufe des vergangenen Jahres aufgezogen ist, die Chancen gut stehen. Die USA haben einen chaotischen Präsidenten, der die Nation isoliert und mit seiner unverblümten Kritik an Minderheiten sowie sämtlichen Andersdenkenden die Gesellschaft gespalten hat. Eine beliebte Integrationsfigur wie Oprah Winfrey könnte die Antwort auf Donald Trump sein, müsste man glauben. Das aber ist leichter gesagt als getan. So dachte man nach Barack Obamas Wahlsieg, dass rassische Spannungen überwunden seien. Acht Jahre später beweist dann Trump, dass es lediglich eines Populisten bedurfte, um schlummernde Vorurteile wieder zutage zu fördern. Vergessen sollte man nicht, dass US-Wähler es bisher noch nicht schafften, eine Frau zu wählen, was diesmal in der Tat an den Schwächen der Kandidatin Hillary Clinton gelegen haben mag. Auszuschließen ist es keineswegs, dass Oprahs Milliarden und ihre Popularität sie ins Weiße Haus katapultieren. Allerdings wird der Weg lang und vermutlich ihr bisher beschwerlichster sein.