Oh Tübinge‘, was wellet se us dir

no mache‘?

 Schwarmstadt sollescht du en

Zuâkunft sei,

kriâgsch Amazon ond sotte

schräge Sache‘

ond massig Induschtrie soll au no

rei.

So schö send deine Strôße‘, deine

Gasse‘,

dei Altstadt zeigt no ihr vertraute

Pracht;

doch des Dromrom soll en d‘

Moderne passe‘,

dô wurd dr ganze Charme grad

ebe‘ g’macht.

 jedes freie Plätzle wurd zom

Bauâ g’nutzt,

mô Gärtle‘ gwäâ send, dô wurd

betoniert,

d‘ Beem werdet g‘fällt ond

d‘ Bosche‘ g’stutzt,

ond älles wurd mit Wohnblocks

dekoriert.

Oh Tübinge‘, lass de et so

verschandle‘,

weil net â jeder Zuewachs

Fortschritt ischt;

du muescht di et mit jedem Glomp

vrbandle‘!

Bleib doch des menschlich‘

Städtle mô du bischt!