Schwäbische Kinokultur: Worom goht dr Doig ewel no?

„Do goht dr Doig“ heißt der Kino-Film in der Tradition der SWR-Fernsehserie „Laible und Frisch“. Diese Woche ist Bundesstart und damit viele Kinogänger kommen, promoten Winfried Wagner, alias Walter Laible, und sein Produzent Frieder Scheiffele den Streifen auch am Freitagabend in den Mössinger Lichtspielen.

Sie sind nicht nur aus Eigeninteresse unterwegs, sondern auch für eine schwäbische Kino-Kultur. „Die Zuschauer entscheiden jetzt, ob es solche Filme auch in Zukunft gibt oder nicht“, sagt Scheiffele. Filme, in denen schwäbisch nicht die Sprache der Dubbeler ist, wie Wagner sagt.

Die beiden Dettinger wollen kein schwäbisch im Film, das „hellgelb“ klingt, also gequetscht hoch. Es soll Alltagssprache sein. „In Bayern wäre so ein Film ganz normal“, sagt der Produzent leicht verbittert. Filmgeld von der Filmförderungsanstalt in Berlin bekam seine Produktionsfirma Schwabenlandfilm nämlich nicht. „Ein bayrischer Film wäre durchgegangen“, ist er sicher.

Einen guten „Heimat“-Film zu machen sei dann schwer, „wenn man sich nur in der Filmwelt aufhält“. In Berlin oder München halt. Dann schnurre Schwäbin und Schwabe zum Abziehbild zusammen. Witzig könne ein schwäbischer Film auch dann sein, wenn die Leute mitlachen und nicht über sich lachen. „Das tut sogar gut, wenn die Leute lachen“, sagt Scheiffele als er das Publikum vom Vorraum der Lichtspiele aus hört.

Von der Qualität her, kann „Do goht dr Doig“ mit deutschen Produktionen mithalten. Das Skript dreht den Serienkonflikt geschickt weiter. Im Film kommt der Großbäcker Frisch selbst in die Klemme. Dazu gibt es für Kenner Heimatgefühle bei Szenen auf dem Calver Bühl oder beim Flug über die Baumallee beim Gestütshof St. Johann. Die Branche haben sie wohl auch richtig getroffen. „Da sind wir besonders stolz, dass auch Bäcker in den Film gehen“, sagt Scheiffele.

Wenn Wagner gefragt wird, ob ihm die ganze Bäckergeschichte nach mehr als zehn Jahren nicht langsam auf den Geist geht, widerspricht der 68-Jährige. „Ich bin der Walter Laible.“ Er spiele das mit wachsender Begeisterung. „Ich back sogar gerne.“ Seit drei Jahren sei er in die Pralinenproduktion eingestiegen. Eine Liebhaberei die Scheiffele gleich bestätigt. In seiner Familie käme das Naschwerk sehr gut an.

Scheiffele kann sich auch gut vorstellen, die Bäckersaga weiterzuspinnen. Pläne für einen Folgefilm mit stärker politischem Einschlag hat der 38-Jährige schon. Dabei könnte ihm die lokalpolitische Erfahrung helfen. Schließlich sitzt er für die FWV im Dettinger Gemeinderat.

Do goht dr Doig-Drehbuchautor Sebastian Feld hat Erfahrung im Entwickeln von Videospielen. Da ließe sich was machen, glaubt Scheiffele. „Und Musical, das wäre auch noch ein Ziel.“