Schulz sagt Teilnahme an Politischem Aschermittwoch ab

Ludwigsburg. Er habe seine Teilnahme für diesen Mittwoch abgesagt, teilte der SPD-Landesverband am Montag in Stuttgart mit. An seiner Stelle komme SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Am Dienstag berät das SPD-Präsidium, ob die bisherige Arbeitsministerin Andrea Nahles wegen der Turbulenzen in ihrer Partei sofort den Vorsitz von ihrem gescheiterten Vorgänger Schulz übernimmt.

Schulz hatte nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der Union angekündigt, den Parteivorsitz an Fraktionschefin Nahles zu übergeben und das Außenamt von Sigmar Gabriel zu übernehmen, falls die SPD-Basis einer neuen großen Koalition zustimmt. Nahles hatte die Personalrochade gemeinsam mit der engeren Parteiführung gebilligt. Nach massiver Kritik aus der SPD erklärte Schulz am Freitag vergangener jedoch seinen Verzicht auf ein Regierungsamt.