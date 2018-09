Schuljungen vergewaltigt: Fünf Jahre Haft für Ex-Kitaleiter

Heilbronn. Der 31-Jährige sei schuldig des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 17 Fällen und des Herstellens und Verbreitens von Kinderpornos, urteilte das Landgericht Heilbronn am Freitag. Von 2012 bis Anfang 2018 soll er sich in seiner Wohnung an einem Jungen im Grundschulalter vergangen und die Taten gefilmt haben. Oralsex stand im Mittelpunkt, wie auch die Aufnahmen von Genitalien. Auch von anderen Kindern. Der in Heilbronn geborene Deutsche hatte die Vorwürfe eingeräumt und sich zur Zahlung von Schmerzensgeld - 20 000 Euro - an den Jungen verpflichtet.

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil der Mann bereits Anfang 2016 beim Tauschen von Kinderpornos erwischt worden war, er dann aber noch zwei Jahre als Erzieher im Kindergarten arbeitete. Die Evangelische Kirche als Arbeitgeber soll im Sommer 2017 von den Ermittlungen erfahren haben, es dauerte aber bis Anfang 2018 bis der 31-Jährige aus der Einrichtung entfernt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat fünfeinhalb Jahre Haft gefordert, der Verteidiger auf vier Jahre plädiert.

Um das Opfer zu schützen, ist der Prozess weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden. Die Vorsitzende Richterin Eva Bezold leitete ihre Urteilsbegründung mit einem Zitat aus «Der kleine Prinz» ein: «Du bist ewig für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.» Dem sei der 31-Jährige nicht ansatzweise nachgekommen.

Wie geht es weiter...

...mit dem 31-Jährigen? Er hat das Urteil noch im Gerichtssaal angenommen. «Unbedingt» wolle sein Mandat eine Sexualtherapie absolvieren, hatte zuvor sein Verteidiger Thomas Amann schon mitgeteilt. Richterin Bezold warnte aber, dass sich Pädophilie «nicht wegtherapieren lässt». Ein Berufsverbot sprach das Gericht dennoch nicht aus, weil es keinen direkten Bezug zwischen den Taten und seinem Beruf als Erzieher gegeben habe. Der 31-Jährige kündigte aber bereits zuvor an, «nie mehr» in einem Beruf mit Kindern arbeiten zu wollen. 2014 war er noch vom Bundesfamilienministerium für seine Erzieher-Arbeit ausgezeichnet worden. Neben seinem Job organisierte er Geburtstagsfeiern und Ausflüge, hatte ehrenamtlich viele Kontakte.

...mit den Opfern? Das Hauptopfer wurde weitgehend aus dem Prozess herausgehalten. Der Junge leide weiter, berichtete Richterin Bezold am Freitag, befinde sich in Behandlung. «Es ist noch nicht absehbar, wie sich das Ganze auswirken wird.» Es bleibe zu hoffen, dass seine sexuelle Entwicklung nicht dauerhaft zerstört sei. Durch das umfassende Geständnis des 31-Jährigen konnten die Opfer ausfindig und das Verfahren abgekürzt werden. Zu zwei weiteren Opfern, die der Mann bei Jugendfreizeiten schlafend nackt fotografierte, wurde nichts weiter bekannt. Ihre Fälle wurden als sexueller Missbrauch gewertet.

...im Kindergarten? Die Kirche als Arbeitgeber muss sich nach wie vor vorwerfen lassen, nicht sofort gehandelt zu haben, als sie von den Vorwürfen erfuhr. Noch mehrere Monate arbeitete der Erzieher weiter für die evangelische Gemeinde. Die Aufarbeitung durch ein Krisenteam läuft. Der zuständige Kirchenpfleger zeigte sich selbst an, um ein Disziplinarverfahren gegen sich in Gang zu setzen. Die Landeskirche setzte dafür einen Ex-Bundesrichter als Unabhängigen ein. Er habe so viel Zeit, wie er brauche. Danach würden Konsequenzen gezogen.