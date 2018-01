Schuldenbremse mit Sonderregeln

Stuttgart. Nach derzeitigem Stand ist Baden-Württemberg bestens für die 2009 beschlossene und grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse gerüstet. Danach dürfen die Bundesländer ab 2020 grundsätzlich keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Einige Länder sind sogar schon einen Schritt weiter und zahlen alte Kredite zurück. Baden-Württemberg steigt nun ebenfalls in die Schuldentilgung ein, mit 250 Millionen Euro, für 2019 ist ein Abbau in gleicher Höhe geplant. Die hohen Steuereinnahmen machen es möglich.

Dass die Konjunktur den Haushältern nicht immer in die Karten spielt, zeigt indes ein Blick zurück. Auf rund 47 Milliarden Euro summiert sich der über Jahrzehnte angehäufte Schuldenberg des Landes. 2008 hatte Baden-Württemberg erstmals seit Jahrzehnten auf neue Schulden verzichtet, das Land sah sich aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise aber gezwungen, sich in den Folgejahren doch wieder Geld vom Kreditmarkt zu pumpen.

Ökonomische Ausnahmesituationen wird es auch künftig geben. Dafür können sich die Länder wappnen, indem sie die Schuldenbremse in der Landesverfassung verankern und dabei mit Sonderregeln für Konjunktureinbrüche oder Notsituationen ergänzen. Andernfalls gilt die Schuldenbremse ohne Ausnahme und damit ohne flexible Instrumente in Krisensituationen.

Acht Länder haben in ihren Landesverfassungen bereits Regelungen zur Ausgestaltung der Schuldenbremse. Grüne und CDU in Stuttgart haben in ihrem Koalitionsvertrag eher allgemein vereinbart, dass die Schuldenbremse in die Landesverfassung kommt. Mit welchen Regelungen, das lässt die Vereinbarung offen. Der Landesrechnungshof hat dagegen konkrete Vorstellungen. In ihrer Denkschrift 2016 empfehlen die Kassenprüfer „eine Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder ähnliche, sich der Kontrolle des Landes entziehende und dessen Finanzlage erheblich beeinträchtigende außergewöhnliche Notsituationen, nebst Tilgungsplan“ festzuschreiben. Zudem sollte „die Möglichkeit einer im Auf- und Abschwung symmetrischen Konjunkturkomponente“ geschaffen werden. Mit anderen Worten: Das Land soll in schlechten Zeiten ausnahmsweise Schulden aufnehmen dürfen, die es aber binnen einer Frist wieder tilgen müsste. Entscheidend sei, dass sich der Schuldenstand „über einen überschaubaren Zeitraum hinweg“ nicht dauerhaft erhöhen dürfe, so der Rechnungshof.

Dass Grüne und CDU keine Details fixiert haben, liegt auch daran, dass sie für eine Änderung der Landesverfassung im Landtag eine Zwei-Drittel-Mehrheit bräuchten – und damit die Hilfe von mindestens einer der drei Oppositionsfraktionen AfD, SPD und FDP. Für Mittwoch ist ein erstes Treffen geplant.

„Ich habe alle Fraktionsvorsitzenden eingeladen, dieses Thema gemeinsam und ergebnisoffen zu besprechen. Ich hoffe, dass wir eine gemeinsame Linie finden“, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) dieser Zeitung. Zunächst gehe es darum, die Fraktionen umfassend zu informieren. Die Schuldenbremse, sagte Sitzmann, sei hilfreich, „um unseren Kindern und Enkelkindern solide Finanzen zu hinterlassen“. Das Thema ist aber stellenweise komplex. 52 Seiten umfassen die Unterlagen, die sie an die Teilnehmer versandt hat, zu denen auch der CDU-Finanzexperte Tobias Wald gehört. „Wir sollten“, sagte Wald,, „möglichst schon in diesem Jahr zu einem Ergebnis kommen.“