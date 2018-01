Schulbus mit Kindern rast in ein Geschäftshaus

Eberbach. Einem lauten Knall folgen Rufe und Schreie. Es ist kurz nach 7 Uhr. Im Stauferstädtchen Eberbach ist es noch dunkel, und es regnet an diesem Dienstag in Strömen. In der Odenwaldstraße bietet sich ein Bild des Grauens: Ein Schulbus ist in ein Wohn- und Geschäftshaus gekracht, die Mitfahrer sind darin gefangen. Insgesamt 44 Menschen werden bei dem Unfall verletzt. Die meisten von ihnen sind Kinder, die wie jeden Morgen einfach nur zur Schule fahren wollen.

Die Straße ist kurze Zeit später für den Verkehr gesperrt, es wimmelt von Einsatzkräften: Polizisten, Notärzte, Sanitäter vom Roten Kreuz, Feuerwehrleute. Rund 180 Einsatzkräfte helfen. Zwei Firmen in der Nachbarschaft stellen ihre Werkstätten zur Verfügung, damit die Schüler hier versorgt werden können. Später stellt sich heraus, dass 43 Personen im Bus saßen, sieben Erwachsene und 36 Kinder. Sechs Kinder und zwei Erwachsene wurden scExperte will mehr Sicherheit für Stehendehwer verletzt; Lebensgefahr war nicht auszuschließen. Die Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Mannheim, Sinsheim und Heidelberg geflogen.

Gegen 8 Uhr kommen die ersten Eltern zur Unfallstelle. Einige rennen, die meisten haben die Handys dicht am Ohr. „Ich suche mein Kind. Ich erreiche es nicht auf dem Handy. Ich weiß nicht, ob es im Bus saß“, ruft eine völlig aufgelöste Mutter. „Die Schule hat mich angerufen, wo ist mein Kind“, sagt eine andere. Sie weint.

Anwohner helfen

Die Eltern werden in einem inzwischen aufgebauten Zelt beim Unfallort betreut oder in Räume der Stadtwerke verwiesen. Dort wurde ein Betreuungsraum eingerichtet. Fürsorgliche Stadtwerkemitarbeiter geben Eltern Getränke, prüfen Namen, leiten sie weiter. Auch einige Anwohner bieten ihre Unterstützung an. Sie helfen den Kindern, geben ihnen etwas zu trinken.Unfall von Schulbus: Unternehmen nennt Fahrer routiniert

Gegen 10 Uhr gibt es erste offizielle Informationen in einem Raum der Stadtwerke. Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert ist da wie auch der Polizeipressesprecher Markus Winter aus Mannheim. „Der Bus ist in einer leichten Linkskurve talabwärts von der Straße nach rechts abgekommen“, erläutert Winter. Dabei habe der Bus noch einen Kleinlaster und zwei weitere Autos gerammt, bevor er in das Geschäftshaus raste.

Der Bus kam aus dem höher gelegenen Waldbrunn und wollte die Schüler im Alter ab zehn Jahren in die Eberbacher Realschule und das Hohenstaufen-Gymnasium bringen. Auch am späten Vormittag geht das Rätselraten weiter, warum es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte: „Die Ursache ist noch nicht geklärt“, sagt Winter. Man prüfe technische Details, werte den Fahrtenschreiber aus und erhoffe Aufschluss durch Zeugenaussagen, unter anderem von den Kindern, sobald diese vernehmungsfähig seien. Der Busfahrer liege im Krankenhaus und habe bisher noch keine Aussage gemacht. Später wird bekannt, der 55-Jährige wurde schwer verletzt.

Mittags beginnt das Technische Hilfswerk mit Bergungsarbeiten und reinigt die Fahrbahn. Die Schreie und Rufe der Kinder sind verhallt. Seelsorger reden mit Angehörigen, Mütter trösten ihre Kinder.