Schrötter müht sich zu Rang fünf

Alcañiz. Für Deutschlands Motorrad-Asse gab es beim Großen Preis von Aragonien in Alcañiz keinen Grund zum Feiern. Moto2-Pilot Marcel Schrötter (Pflugdorf), der vor zwei Wochen in Misano mit Rang drei erstmals aufs Podest gefahren war, konnte sich gestern mit Rang fünf wenigstens noch ein solides Arbeitszeugnis bescheinigen lassen. Moto3-Pilot Philipp Öttl (Bad Reichenhall) war auf Rang 19 fernab von weiteren WM-Punkten geschweige denn von einem Sieg wie im Mai in Jerez.

Wenigstens für Schrötter schien nach dem starken zweiten Rang im Qualifying im Rennen mehr drin zu sein. Die Hoffnungen auf einen erneuten Platz unter den ersten Drei schwand allerdings bereits in der Anfangsphase, als der Bayer vom Ulmer Motorsport-Club den Anschluss an das Spitzenquartett verlor. „Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, aber wir werden weiter hart arbeiten, um uns für die Rennen zu verbessern“, so Schrötter. „Ich kann das Rennen in zwei Wochen in Thailand kaum erwarten.“ Der Sieg ging an den Südafrikaner Brad Binder.

In der MotoGP-Klasse war Weltmeister Marc Marquez nicht zu stoppen. Der Spanier (25) ist auf dem Weg zu seinem fünften WM-Titel in der Königsklasse kaum noch zu stoppen. dpa